СБУ с монтировками, "внутри кричали женщины": новый обыск у бютовца

Сотрудники СБУ ворвались в еще один офис фирмы «Рось», директором которой является депутат Киевсовета от БЮТ Владимир СЕМИНОГА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Батьківщини” со ссылкой на члена фракции «БЮТ-Батьківщина» Валерия БАБЕНКО, который вместе с адвокатом прибыл на место события.

«Мы приехали и увидели, как около двух десятков работников СБУ в гражданской одежде, некоторые были с монтировками, периодически входят и выходят из помещения», - сказал В.БАБЕНКО. При этом, по его словам, в офис никого не впускали, а извне было слышно, как внутри кричат женщины. В.БАБЕНКО заметил, что когда он, как народный депутат, вместе с адвокатом пытался попасть в помещение, сотрудники СБУ применили к нему физическую силу. «Лишь после того, как я вызвал милицейский патруль, сотрудники СБУ начали с нами общаться и отпустили большинство людей», - сообщил он. По словам народного депутата, теперь сотрудники СБУ продолжают находиться в офисе фирмы по адресу: г. Киев, ул. Фрунзе, 136.

Как известно, сегодня утром работники СБУ ворвались в офис фирмы на улице Спасской. Семеро сотрудников спецслужбы взломали двери и ворвались в помещение. Всех людей согнали в одну комнату, и никого не выпускают из нее.

Партия «Батьківщина» связывает такие действия СБУ с избирательной кампанией в местные органы власти и грубыми действиями власти по рейдерскому захвата региональных организаций «Батьківщини», в частности, намерениями власти уничтожить фракцию БЮТ в Киевсовете.