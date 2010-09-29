Табачника обвиняют в «торговле привилегиями» при поступлении в вузы

Народный депутат, один из лидеров партии “Единый Центр” Леся ОРОБЕЦ обвиняет министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА в отсутствии профессионального подхода к управлению сферой образования.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба партии.

«Накануне учительского праздника Дмитрий ТАБАЧНИК продемонстрировал, что возглавляемое им Министерство образования и науки не имеет адекватных ответов не только на вызовы современного образования, но и ключевые вопросы общественности», – заявила Л.ОРОБЕЦ.

По оценке политика, чиновник так и не сумел предоставить убедительные обоснования ряда резонансных решений власти. «В частности, господин ТАБАЧНИК не ответил, как скоро школа получит новое штатное расписание в связи с введением 11-летки. Так же не смог объяснить причин того, почему с июля 2010 года и до сих пор в Донецком национальном университете не объявлены выборы ректора после скандального увольнения с этой должности Владимира ШЕВЧЕНКО, а впоследствии – и обоих его заместителей», – заметила народный депутат.

По мнению Л.ОРОБЕЦ, руководитель Минобразования продемонстрировал отсутствие профессионального подхода к управлению отраслью в целом. «Министр не только подтвердил намерение сохранить в условиях приема в вузы 20 «бонусных» баллов для абитуриентов, которые наскребут деньжат для довузовской подготовки, но и признал, что 10-классники к концу сентября не получили и половины учебников, которые должны быть выданы за государственные средства», – отметила народный депутат.

Как подчеркнула Л.ОРОБЕЦ, “торговля преимуществами при поступлении со стороны высшего учебного заведения противоречит украинской Конституции, которая гарантирует абитуриентам равные конкурсные условия при поступлении, независимо от их имущественного состояния и места проживания”.