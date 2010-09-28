Кандидат «Украины будущего» - уже в тройке лидеров днепропетровской гонки?

С выдвижением в мэры Днепропетровска кандидата от партии «Україна майбутнього», народного депутата Украины Святослава ОЛЕЙНИКА, настроения электората претерпели значительные изменения.

Как передает корреспондент УНИАН, к такому выводу пришли участники «круглого стола», темой которого стали предстоящие местные выборы в регионе. В мероприятии, которое состоялось 27 сентября в Днепропетровске, приняли участие девять политических экспертов из пяти городов - Киева, Днепропетровска, Одессы, Симферополя и Донецка.

Эксперты подчеркнули, что если ранее реальных кандидатов на пост мэра Днепропетровска видели только в действующем мэре Иване КУЛИЧЕНКО и лидере «Громадської сили» Загиде КРАСНОВЕ, то с выдвижением С.ОЛЕЙНИКА данные опросов и рейтинги упомянутых политиков существенно поменялись.

По мнению экспертов, это объясняется тем, что С.ОЛЕЙНИК занял свободное электоральное поле, которое в Днепропетровске является довольно широким. Многие горожане не хотели бы отдавать свои голоса И.КУЛИЧЕНКО, так как не увидели позитивных изменений в Днепропетровске за 10 лет его работы. В то же время, своеобразный имидж и репутация З.КРАСНОВА также не внушают доверия многим днепропетровцам. Как подчеркнули политологи, с появлением третьего реального претендента на мэрское кресло предвыборная социология стремительно меняется, и такая тенденция сохранится до самых выборов.

По словам днепропетровского политического эксперта Александра КУЛИКА, эти выборы будут этапными в истории Украины, потому что на них мы увидим конфликт разных поколений политиков. «Политики прошлого могут пытаться остановить ход времени, однако, смена поколений – это естественный процесс, и они обречены уступить место политикам, за которыми - будущее», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам социологического опроса, проведенного Приднепровским региональным центром политических исследований «Политикум» 13-14 сентября, наибольшие шансы занять пост мэра Днепропетровска имеют три кандидата – действующий мэр, представитель Партии регионов И.КУЛИЧЕНКО, председатель «Общественной силы» З.КРАСНОВ и народный депутат, лидер партии «Украина будущего» С.ОЛЕЙНИК.