Киевская Батькивщина утвердила избирательный список

Киевская областная партийная организация ВО «Батьківщина» утвердила список кандидатов в депутаты Киевского областного совета на выборах 31 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, список утвержден сегодня во время конференции Киевской областной организации партии «Батьківщина».

Список утвержден в составе 57 человек, и он может корректироваться до проведения очередного этапа конференции 2 октября.

Возглавил список народный депутат от БЮТ, председатель Киевской облорганизации ВО «Батьківщина» Константин БОНДАРЕВ. Вторая в списке - Лариса ПИОТРОВИЧ (депутат Киевского облсовета 5-го созыва, сейчас не работает), третий - Владимир ПОДРЕЗОВ (депутат Киевского облсовета 5-го созыва, частный предприниматель), четвертый - Валентин БАРАНИВСКИЙ (депутат Киевского облсовета 5-го созыва, временно не работает), пятый - Владимир ДОБРЯНСКИЙ (депутат Киевского облсовета 5-го созыва, частный предприниматель), шестой - Александр ЯРЕМА, седьмая - Татьяна СЛЮЗ (экс-председатель Госказначейства), восьмая - Юлия СОЛОВЬЕВА (сотрудник Верховной Рады), девятая - Оксана КОЛОМИЕЦ, десятая - Наталия БАБИЧ (депутат Белоцерковского райсовета, сотрудник Счетной палаты) .

В областной конференции приняли участие 82 делегата, которые единогласно проголосовали за принятие списков. При этом в конференции не принимал участия представитель Киевской областной избирательной комиссии.

По словам К.БОНДАРЕВА, вчера парторганизация проинформировала представителей избирательной комиссии о проведении мероприятия, но они проигнорировали его.

В свою очередь, лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО отметила, что ее участие в конференции является подтверждением ее «легитимности и подлинности». «Мое присутствие является доказательством того, что эта конференция является единственно легитимной и настоящей, и не нужно в дальнейшем продолжать регистрировать фальшивые организации и списки», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Также в конференции приняли участие 17 представителей посольств и международных организаций.

Во время конференции предлагалось включить в список первого заместителя лидера партии «Батьківщина» Александра ТУРЧИНОВА. На это Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что он отказался. Она объяснила это тем, что А.ТУРЧИНОВ является руководителем штаба и не сможет должным образом проводить встречи с избирателями.