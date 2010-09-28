У Януковича засекретили уже и количество секретных бумаг

За время каденции Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА увеличилось количество документов, которым предоставлен гриф “Для служебного пользования”.

Об этом заявил на пресс-конференции в агентстве УНИАН советник-юрист Всеукраинского гражданское объединения “Альянс Майдан” Александр СЕВЕРИН.

По его словам, “известно, что 6 таких актов имеют грифы ограниченного доступа, то есть для служебного пользования (ДСП)”. Он добавил, что “господин ЯНУКОВИЧ начал ускорятся в этом вопросе, поскольку 20 августа он издал аж четыре таких акта”.

Как сказал А.СЕВЕРИН, ВГО “Альянс Майдан” направило запрос в Администрацию Президента с просьбой сообщить количество актов В.ЯНУКОВИЧА, которые имеют соответствующий гриф. По его словам, от первого заместителя главы АП Елены ЛУКАШ поступил отказ в предоставлении такой информации, и она “даже пишет в своем ответе, что даже информация о количестве актов под грифом ДСП “относится к сведениям, содержащим конфиденциальную информацию”.

“Какое отношение имеет количество актов для служебного пользования к государственной тайне, не известно и не может быть известно, кроме самой госпожи ЛУКАШ”, - добавил А.СЕВЕРИН.

Он отметил, что “Альянс Майдан” обратится в суд по данному вопросу.

По его словам, в соответствии с законодательством, любой акт в государстве должен быть обнародован.

А.СЕВЕРИН также сообщил, что было направлено обращение в Верховную Раду Украины относительно обнародования сметы парламента. По его словам, после длительных настоятельных просьб удалось добиться, чтобы смета была обнародована, но поступило письмо от председателя Комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Владимира МАКЕЕНКО, в котором содержится отказ в предоставлении отчета по выполнению сметы.

А.СЕВЕРИН процитировал письмо В.МАКЕЕНКО: “Верховная Рада, исходя из своих конституционных полномочий, имеет право самостоятельно решать вопрос о порядке обнародования отчета”.

Правовой советник ВГО “Альянс Майдан” отметил, что такие действия являются нарушением законодательства Украины, поэтому “был подан судебный иск, рассмотрение которого состоится 6 октября в Высшем административном суде Украины, который должен решить, должна ли Верховная Рада отчитываться перед гражданами по расходованию средств налогоплательщиков”.

Как отметил А.СЕВЕРИН, областные государственные администрации также выдают документы, которые имеют гриф относительно их необнародования. По его словам, если в Полтавской, Волынской, Херсонской области таких необнародованных документов нет, то в Николаевской области их “аж 201”.

Он добавил, что и ряд министерств также пользуются нередко грифом, ограничивающим доступ к документам, в частности, Министерство иностранных дел издало 55 таких актов.

При этом, по словам А.СЕВЕРИНА, “чемпионом среди государственных органов по издания актов ДСП является Управление государственной охраны, где выявлены 4 тысячи 742 таких актов, и СБУ, у которой насчитывается 1751 такой акт”. Он подчеркнул, что существует около 9,5 тысяч таких актов, на которых стоит “отметка ДСП”.

Координатор проектов ГИМЦ “Весь мир” Виктор ГАРБАР отметил, что сегодня отмечается Международный день права знать. По его словам, отмечание этого Дня должно повысить правовое сознание людей относительно получения ими информации, которая есть в распоряжении власти, о том, каким образом и на какие потребности чиновники расходуют средства “общего кошелька”, то есть бюджетные средства, которые платят налогоплательщики.

По его словам, этот день должен объединить общественных активистов, журналистов, политиков “относительно права на правду”.

Как сказал В.ГАРБАР, “в рамках проектов, которые поддержаны фондом “Возрождение”, наша организация совместно с ВГО “Альянс Майдан” и интернет-сайтом “Майдан” создали специализированный сайт “Право Знать”, посвященный информационным правам в Украине и мире”.

В.ГАРБАР сообщил, что на этом сайте публикуется информация о проектах, а также информация из других неправительственных организаций.