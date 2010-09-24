Ющенко: не спрашивайте, по ком звонит колокол

Лидер «Нашей Украины», бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает действующего главу государства Виктора ЯНУКОВИЧА, парламентское большинство и судей Конституционного Суда не восстанавливать авторитаризм в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, комментируя рассмотрение в КС представление 252 депутатов о признании неконституционным закона № 2222-IV от 8 декабря 2004 года «О внесении изменений в Конституцию Украины».

«Нет сомнения, что все подготовлено, что подготовлено соответствующее решение Конституционного Суда», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он назвал это ревизией и неконституционными действиями. “Отмена политреформы - это приход авторитарного режима. Потом не спрашивайте, по ком звонит колокол», - сказал лидер “Нашей Украины”.

В.ЮЩЕНКО обратился к Президенту и парламентскому большинству: «Не предпринимайте этот шаг, не формируйте нелегитимным способом власть».

С таким же призывом он обратился к судьям КС, хоть и признал, что “от них, по-видимому, уже мало что зависит”.

В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что, возможно, судей КС остановит человеческое достоинство и мысли о государстве.

Также он призвал журналистов не молчать и говорить о рисках, связанных с отменой политреформы.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября Конституционный Суд Украины начал рассмотрение дела по конституционному представлению 252 народных депутатов относительно соответствия Конституции Закона «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года № 2222-IV.