Стали ли украинцы больше доверять оппозиции (опрос)

В сентябре, по сравнению с маем 2010 года, уровень доверия к провластным политикам снизился, а к оппозиционным – возрос.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса “Украинского демократического круга”, проведенного по заказу Института политики.

Согласно результатам опроса, в сентябре, по сравнению с маем, уровень доверия к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ снизился на 13,5%, к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ – на 11,1%, к вице-премьер-министру Сергею ТИГИПКО – на 8,2%, к председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ – на 6%.

В сентябре, по сравнению с маем, на 8,8% возрос уровень доверия к лидеру Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО, на 7,2% - к заместителю председателя Верховной Рады Украины Николаю ТОМЕНКО, на 6,3% - к главе оппозиционного правительства Сергею СОБОЛЕВУ, на 5,8% - к заместителю председателя ВО “Батькивщина” Александру ТУРЧИНОВУ, на 5,4% - к лидеру партии “Наша Украина” Виктору ЮЩЕНКО, на 5% - к руководителю партии “За Украину!” Вячеславу КИРИЛЕНКО, на 4,6% - к лидеру “Гражданской самообороны” Юрию ЛУЦЕНКО.

Согласно результатам опроса, в сентябре С.ТИГИПКО выразили доверие 57,8% украинцев (не доверяют 33,7%), В.ЯНУКОВИЧУ - 48,1% (45,4%), лидеру “Фронта Змін” Арсению ЯЦЕНЮКУ - 38,4% (49,5%), Н.АЗАРОВУ - 37,9% (50,5%), В.ЛИТВИНУ - 34,9% (55,7%), Ю.ТИМОШЕНКО - 30,3% (63,4%), Н.ТОМЕНКО - 24,4% (44,2%) и А.ТУРЧИНОВУ - 20,1% (57,6%).

В то же время среди украинских политиков В.ЯНУКОВИЧ сохраняет самый высокий рейтинг, за него выразили готовность проголосовать 29,5% всех опрошенных.

За Ю.ТИМОШЕНКО готовы проголосовать 16,3% респондентов, за С.ТИГИПКО – 14,1%, за А.ЯЦЕНЮКА – 6,4%, за лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО – 3,1%, за лидера партии “Гражданская позиция” Анатолия ГРИЦЕНКО – 2,3%, за В.ЮЩЕНКО – 2%, за лидера ВО “Свобода” Олега ТЯГНИБОКА – 1,9%, за В.ЛИТВИНА – 1,8%. Против всех проголосовали бы 8,7% опрошенных, не принимали бы участие в выборах – 5,1%, а 8,8% - не смогли определиться.

Вместе с тем, в сентябре, по сравнению с маем 2010 года, рейтинг В.ЯНУКОВИЧА снизился на 17,1% – с 46,6% до 29,5% (среди всех опрошенных), а рейтинг Ю.ТИМОШЕНКО возрос на 3,9% – с 12,4% до 16,3%.

В случае проведения парламентских выборов во второй половине сентября, в Верховную Раду попали бы шесть партий: Партия регионов (25% от всех опрошенных), ВО “Батькивщина” (16,4%), партия “Сильная Украина” (13,3%), партия “Фронт Змін” (5,6%), Коммунистическая партия Украины (4,4%) и ВО “Свобода” (3,5%).

Кроме того, за Народную партию выразили готовность проголосовать 1,5% респондентов, за партию “Гражданская позиция” – 1,5%, за “Нашу Украину” – 1,3%, за Прогрессивную социалистическую партию Украины – 0,8%, за партию “УДАР” – 0,7%, за партию “За Украину!” – 0,4%, за Социалистическую партию Украины – 0,2%, за “Единый Центр” – 0,1%, за Украинскую народную партию – 0,1%, за другую партию – 1,3%. Против всех готовы проголосовать 9,3% граждан, не принимали бы участия в выборах – 6,7%, не смогли определиться – 7,9%.

Согласно данным опроса, в сентябре, по сравнению с маем 2010 года, рейтинг Партии регионов снизился на 18,4% – с 43,4% до 25% (среди всех опрошенных), а рейтинг ВО “Батькивщина” возрос на 5% – с 11,4% до 16,4%.

Опрос проводился 9-15 сентября 2010 года. Выборочная совокупность представляет взрослое население Украины и охватывает все регионы страны. По месту жительства опрошено 1200 респондентов в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает ±2,9%.