СМИ: Генпрокуратура допросит следователя в деле Ющенко
22:34, 23 сентября 2010Политика
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Вальчук отрабатывал "донецкий след"
На пятницу вызван на допрос в Генпрокуратуру следователь следственной группы, которая ранее расследовала дело об отравлении Виктора Ющенко, Вальчук И. А.
Об этом сообщают источники "Украинской правды".
По информации источников, Вальчук в составе следственной группы отрабатывал "донецкий след" в деле об отравлении Ющенко.
Следователь безуспешно пытался допросить Владимира Сивковича, братьев Клюевых, Эдуарда Прутника и других.
Как известно, в среду Генпрокуратура допросила вице-премьера Сивковича в рамках расследования дела об отравлении Ющенко.
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