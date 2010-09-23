СМИ: Генпрокуратура допросит следователя в деле Ющенко

На пятницу вызван на допрос в Генпрокуратуру следователь следственной группы, которая ранее расследовала дело об отравлении Виктора Ющенко, Вальчук И. А.

Об этом сообщают источники "Украинской правды".

По информации источников, Вальчук в составе следственной группы отрабатывал "донецкий след" в деле об отравлении Ющенко.

Следователь безуспешно пытался допросить Владимира Сивковича, братьев Клюевых, Эдуарда Прутника и других.

Как известно, в среду Генпрокуратура допросила вице-премьера Сивковича в рамках расследования дела об отравлении Ющенко.