Янукович внепланово встретился с генсеком НАТО

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ встретился с генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог РАСМУССЕНОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча состоялась во время рабочего визита В.ЯНУКОВИЧА в Вашингтон для участия в 65-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества Украины с Североатлантическим альянсом.

Следует отметить, что встреча В.ЯНУКОВИЧА и РАСМУССЕНА не была включена в первичный вариант программы рабочего визита главы Украинского государства в Нью-Йорк.