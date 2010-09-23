Янукович внепланово встретился с генсеком НАТО
20:59, 23 сентября 2010Политика
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ встретился с генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог РАСМУССЕНОМ.
Как передает корреспондент УНИАН, встреча состоялась во время рабочего визита В.ЯНУКОВИЧА в Вашингтон для участия в 65-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества Украины с Североатлантическим альянсом.
Следует отметить, что встреча В.ЯНУКОВИЧА и РАСМУССЕНА не была включена в первичный вариант программы рабочего визита главы Украинского государства в Нью-Йорк.
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