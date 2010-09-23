Янукович признал противоречия в отношениях с Россией

Президент Виктор ЯНУКУВИЧ признает, что Украина имеет противоречия в отношениях с Россией при отстаивании своих национальных интересов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время встречи с представителями американских политических и деловых кругов, которая состоялась сегодня в Нью-Йорке под эгидой Атлантического совета США.

«Одним из весомых результатов нашей работы стала нормализация отношений, снятие ненужной напряженности, которая существовала раньше. Это позволило разблокировать двустороннее сотрудничество по всем направлениям, а также значительно улучшить общую атмосферу наших отношений с партнерами как на Западе, так и на Востоке», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время Президент признал, что в реализации внешней политики «не все идет гладко».

«У нас есть и противоречия. Мы отстаиваем свои интересы в отношениях с Россией», - заявил глава государства.

Он уточнил, что, в частности, речь идет о строительстве газопровода «Южный поток», который Россия собирается построить в обход Украины.

«Поэтому стратегическая задача – сохранить и усилить роль Украины как главного транзитера российских энергоносителей в Европу», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.