В БЮТ уверяют, что Турчинов не виноват и кивают на людей Литвина

В БЮТ заявляют, что Контрольно-ревизионное управление необоснованно обвиняет одного из лидеров партии «Батькивщина», бывшего первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА в причастности к проблемам Государственного комитета по государственному материальному резерву.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении БЮТ.

“Параллельно с вызовами на допросы в СБУ, Контрольно-ревизионное управление принялось необоснованно обвинять его в якобы причастности к проблемам Государственного комитета по государственному материальному резерву», - отмечают у БЮТ.

В связи с этим пресс-служба БЮТ заявляет, что в качестве первого вице-премьер-министра А.ТУРЧИНОВ по должности координировал работу министров - членов правительства и никогда не руководил деятельностью Госкомрезерва.

“И даже если бы хотел, то не мог бы этого делать, – этот комитет напрямую вообще не подчинен Кабмину», - отмечают у БЮТ.

Кроме того, в блоке отмечают, что руководители Госкомрезерва при этом и предыдущем правительстве назначались по кадровой квоте Блока Литвина, который в настоящее время является участником действующей правящей коалиции.

“Если внутри нынешней власти разворачивается война за должности, не следует списывать эту проблему на оппозицию”, - отмечают в БЮТ.

В партии считают, что “непрерывный поток обвинений в адрес лидеров оппозиции призван скрыть ложь и некомпетентность команды ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА и отвлечь граждан от экономических и социальных проблем, которые ежедневно становятся все более очевидными”.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября газета «Дело» со ссылкой на источник в Генеральной прокуратуре сообщила, что А.ТУРЧИНОВА могут привлечь к ответственности за попытку продать через Госкомрезерв большое количество газа по заниженной цене.

По данным источника, Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной продажи Госкомрезервом природного газа частным структурам. В результате совместных проверок прокуратуры и Службы безопасности Украины было выявлено значительные финансовые злоупотребления при попытке продать 1,3 млрд. куб. м газа по заниженной цене - 500 грн. за 1 тыс. куб. м.

В июле Генпрокуратура сообщила, что опротестовала распоряжение Госкомрезерва. В настоящее время Генпрокуратура планирует привлечь к ответственности всех, кто давал разрешение на куплю газа по заниженной цене, писала газета.