Королевская жалуется: власть попутала - кто кормит, а кто кушает

Реформировать систему нельзя – ее необходимо демонтировать. Об этом заявила Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства в эфире «5 канала».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, она отметила, что сегодня власть готова только имитировать реформы. «На парламентских слушаниях «Экономические реформы: реальность и ожидания украинского бизнеса» мы услышали старые песни от Сергея ТИГИПКО: «мы обещаем, мы сделаем». Хватит. Обещают на выборах», – подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – «Люди ждут четкую карту реформ, цели реформ. А сейчас идет обыкновенная дискредитация: 4 направления, 8 законопроектов, 10 поправок – это все косметический ремонт, а нужно снести здание и построить новое, хорошее, серьезное».

Глава парламентского комитета заявила, что нельзя резать курицу, которая несет яйца. «В стране попутали - кто кормит, а кто кушает. Власть воспринимает бизнес как зверька, которого нужно догнать, съесть, шкурку продать. Предприниматели ментально созрели к тому, чтобы платить адекватные налоги. «Должны быть созданы условия, чтобы в легальном поле работать было выгоднее, чем находиться в тени. Вы думаете, предпринимателям нравится жить в постоянном неврозе? Спать с открытыми глазами?», – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Сегодня нормальный цивилизованный бизнес готов идти на диалог с властью. Но для этого должна быть гарантия права собственности, ответственность чиновников, и чиновники должны выполнять законы. Поэтому мы сейчас в первую очередь должны говорить о шоковых реформах для бюрократов, тогда и будет результат», – резюмировала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.