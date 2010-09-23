В КС напомнили: Венецианская комиссия указала на нарушения в политреформе

Венецианская комиссия еще в 2005 году заявляла, что изменения в Конституцию Украины от 8 декабря 2004 года были приняты с нарушением процедуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время устных слушаний Конституционного Суда относительно конституционности политреформы 2004 года заявил судья-докладчик по этому делу Сергей ВДОВИЧЕНКО.

«Хотя Конституционная реформа длилась несколько лет, закон от 8 декабря 2004 года (№2222-IV – УНИАН) о внесении изменений был принят поспешно с целью решения острого политического кризиса», - процитировал С.ВДОВИЧЕНКО заключение Венецианской комиссии от 13 июня 2005 года относительно конституционной реформы Украины.

Он также отметил, что Парламентская Ассамблея Совета Европы в 2005 году также выражала обеспокоенность, что Конституционная реформа в Украине была осуществлена без соблюдения необходимых процедур, и рекомендовала Украине исправить эти ошибки.

С.ВДОВИЧЕНКО сообщил, что свои выводы относительно конституционности внесения изменений в Основной Закон высказали также Президент Украины, премьер-министр, Министерство юстиции, научные и учебные заведения Украины. В частности, Президент Украины и премьер-министр в своих выводах отметили, что закон №2222 был принят без соблюдения необходимых процедур, в частности – не было заключения Конституционного Суда.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 сентября, Конституционный Суд Украины в форме устного слушания начал рассмотрение дела по конституционному представлению 252 народных депутатов относительно соответствия Конституции закона №2222-IV от 8 декабря 2004 года «О внесении изменений в Конституцию Украины».