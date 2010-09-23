В БЮТ заявляют, что коалиция хочет отобрать у них комитет

Фракция Блока Юлии Тимошенко требует от парламента не рассматривать проект постановления об освобождении Сергея ТЕРЁХИНА от должности председателя комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Верховной Рады заявил первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

Он отметил, что сегодня на рассмотрение депутатов вынесен проект постановления, которым С.ТЕРЁХИНА предлагается освободить от должности председателя комитета.

По его словам, представители коалиции «с нарушением регламента хотят забрать комитет».

А.КОЖЕМЯКИН от имени фракции БЮТ настаивает на исключении из повестки дня этого вопроса.