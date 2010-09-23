Янукович выкроил время на украинскую диаспору в США, а они не пришли

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН заявляет, что представители украинской диаспоры в США проигнорировали возможность встретиться с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в Нью-Йорке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в интервью журналистам.

По словам А.ГЕРМАН, сами представители украинской диаспоры в США предложили Президенту Украины встретиться во время его пребывания в Нью-Йорке.

«Несмотря на плотный график и ряд двусторонних встреч, Президент Украины согласился выделить время для проведения такой встречи. Но представители диаспоры не воспользовались таким случаем», - сказала А.ГЕРМАН.

В то же время она отметила, что «Президент Украины остается открытым к диалогу с украинской общиной».

«Отношения Украинского государства с украинской общиной за границей являются важными», - подчеркнула А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, 11-14 апреля Президент Украины находился в США с рабочим визитом, где принимал участие в Саммите по вопросам ядерной безопасности по приглашению Президента США.

12 апреля 2010 года Украинский конгрессовый комитет Америки (УККА) выразил сожаление по поводу того, что В.ЯНУКОВИЧ во время визита в Вашингтон не нашел времени встретиться с представителями этой самой большой организации украинской диаспоры.

Тогда же Украинский конгрессовый комитет Америки обнародовал открытое письмо к Президенту Украины, в котором призвал его восстановить раздел о Голодоморе на официальном сайте Президента; проводить экономические и правовые реформы и искоренить коррупцию в Украине; а также отказать России в продлении аренды ее Черноморским флотом баз в Севастополе. Всех украинских должностных лиц, включительно с Президентом, УККА призвал использовать лишь украинский язык при исполненные служебных обязанностей.

20 сентября накануне визита в США В.ЯНУКОВИЧ направил Украинскому конгрессовому комитету Америки письмо, в котором речь шла о необходимости ведения более активного диалога власти в Украине с представителями украинской диаспоры.

Также 20 сентября на официальном сайте Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА вновь появился раздел, посвященный Голодомору 1932-1933 годов в Украине.