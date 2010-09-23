США отвергли предложения России о системе безопасности в Европе

Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что система евроатлантической безопасности должна опираться на Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), а не на новую концепцию, предложенную российской стороной в прошлом году, сообщает AFP.

"Мы считаем, что лучше упрочить те основы, которые не один десяток лет поддерживали безопасность в Европе, чем обсуждать новые договоры, как это предлагает Россия", - заявила Клинтон, выступая на министерской встрече Совета НАТО - Россия в Нью-Йорке.

По мнению госсекретаря, обеим сторонам следовало бы вначале возобновить процесс сокращения обычных вооружений в Европе, прежде чем приступать к модернизации договора в будущем году.

Госсекретарь также затронула тему взаимодействия России и НАТО по ПРО.

"В долгосрочной перспективе НАТО и Россия должны выработать модели для совместной системы противоракетной обороны", - сказала она.