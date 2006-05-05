Тимошенко знает тайные мечты Еханурова

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что парламентская коалиция стопроцентно будет создана из трех политических сил – БЮТ, Социалистической партии Украины и блока «Наша Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала журналистам после завершения своей встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

«Коалиция трех политических сил родится стопроцентно, родится гармонично и принесет Украине то, чего ждали люди последние 10-15 лет», - подчеркнула лидер БЮТ.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, встреча состоялась как в формате один на один с Президентом, так и в трехстороннем формате – Президент - лидер БЮТ - лидер СПУ Александр МОРОЗ. Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что переговоры прошли успешно.

По ее словам, уже 10-11 мая их участники надеются на завершение работы над проектом коалиционного соглашения. «Разговор шел о создании демократической коалиции трех политических сил. Могу сказать, что переговоры прошли абсолютно успешно, намечены определенные сроки, мы договорились, что 10-11 мая будем ожидать уже проект готового коалиционного соглашения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ также считает, что стороны достаточно серьезно продвинулись на пути к согласованию проекта данного документа. «Мне кажется, что во время этой встречи мы стали намного ближе в понимании – как должна создаваться и работать коалиция, чем несколько недель назад», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, во время встречи были определены ключевые, стратегические направления развития Украины, определены главные, концептуальные вещи, которые должны быть воплощены в жизнь парламентом, правительством, парламентско-правительственной коалицией в ближайшие несколько лет. По убеждению Ю.ТИМОШЕНКО, все кадровые вопросы – как следствие совместного виденья реформирования Украины – будут решены бесконфликтно.

«После сегодняшней беседы я имею прекрасное политическое настроение, поскольку действительно увидела желание и стремление создать такую коалицию. И самое главное - я вижу первые реальные шаги, которые будут сделаны в ближайшее время», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

На просьбу журналистов прокомментировать слова Ю.ЕХАНУРОВА о том, что на сегодня перспектива ее премьерства выглядит еще более отдаленной, Ю.ТИМОШЕНКО заявила: «Я думаю, что это тайные мечты ЕХАНУРОВА. Я думаю, все будет так, как должно быть – естественная коалиция, естественные кадровые назначения и продолжение того пути, который был так жестоко прерван интригами и абсолютно не национальными интересами».

На вопрос журналистов, сохранится ли в проекте коалиционного соглашения положение о том, что кандидатуру премьер-министра выдвигает политическая сила, набравшая среди участников коалиции больше всего голосов избирателей, Ю.ТИМОШЕНКО ответила: «Я убеждена, что все будет так как надо, в том числе и в кадровых вопросах».

Оценивая проект коалиционного соглашения, она отметила, что стороны серьезно продвинулись в понимании как структуры, так и содержательной части соглашения. «Я считаю, что документ родится качественным, красивым и родится в ближайшие дни», - сказала лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что коалиционное соглашение будет иметь несколько разделов – принципы внешней и внутренней политики, программу деятельности правительства на 5 лет, регламент работы коалиции, который сделает невозможным любые недоразумения, а также пункт распределения сфер ответственности, который будет касаться кадровых вопросов.

Отвечая на вопрос, не считает ли она, что встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, которая будет проходить после встречи Президента с лидерами БЮТ и СПУ, «переиграет» достигнутые договоренности, о которых она говорит, Ю.ТИМОШЕНКО заявила: «Нет, абсолютно нет».

По ее словам, Президент, как лидер нации, должен встречаться со всеми руководителями политических сил, «а коалиция будет создана только из трех политических сил», - отметила лидер БЮТ.