Регионал решил позавтракать в ВР морковкой

Фракция БЮТ сегодня в сессионном зале Верховной Рады наглядно продемонстрировала ложную, по ее утверждению, информацию правительства относительно незначительного роста инфляции.

Как передает корреспондент УНИАН, во время выступления народного депутата от БЮТ Владимира БОНДАРЕНКО его однопартийцы вынесли и поставили на трибуну ВР две корзины с овощами – морковью, луком, картофелем, капустой и некоторыми другими продуктами. В одной корзине стояла табличка с ценами на эти продукты во времена премьерства Юлии ТИМОШЕНКО, а в другой - табличка на эти же продукты сегодня.

В.БОНДАРЕНКО заметил, что сегодня Кабинет министров Украины отчитывается, что инфляция за август составила только 0,1%. «Но каждый гражданин, который ходит на рынок, замечает ложь правительства. Посмотрите на эти корзинки. Здесь две цены. Одна корзинка, когда Юлия ТИМОШЕНКО руководила правительством и мы ходили на рынки, а другая, когда мы сегодня ходим туда», - сказал В.БОНДАРЕНКО.

Он заметил, что цены выросли почти втрое, и это превышает показатель инфляции в 0,1%.

Во время выступления В.БОНДАРЕНКО к трибуне подошел народный депутат от Партии регионов Александр СТОЯН и с одной корзины взял морковь. «Берите, Вам не хватает. В парламенте нашелся зайка, который взяла морковку», - сказал В.БОНДАРЕНКО, обращаясь к А.СТОЯНУ.