На президентский сайт вернулся раздел о Голодоморе

Раздел, посвященный Памяти жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов, вновь появился на официальном сайте Президента Украины.

Последнее обновление интернет-страницы датировано 26 ноября 2009 года.

После вступления в должность Виктора Януковича раздел "Памяти жертв Голомора" исчез с сайта главы государства.

В апреле с.г., отвечая на вопросы депутатов ПАСЕ в Страсбурге, Янукович заявил, что Голодомор нельзя признавать геноцидом. “Это были последствия сталинского тоталитарного режима, отношения к людям. Но признавать Голодомор как факт геноцида относительно того или другого народа, мы считаем, будет неправильно, несправедливо. Это была трагедия, общая трагедия государств, которые входили в СССР”.