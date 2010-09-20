Янукович говорит, что вынужден был предпринимать рискованные шаги

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ настаивает на необходимости более активного диалога власти Украины с представителями украинской диаспоры.

Об этом говорится в письме, направленном В.ЯНУКОВИЧЕМ Украинскому конгрессовому комитету Америки, - сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.

«Основная цель, с которой я пришел на высокую должность Президента Украины, – вывести государство из кризиса и облегчить жизнь людей. Сказать, что это непростая задача – это ничего не сказать, если знаешь, в какой тяжелой ситуации находилась Украина на момент моего прихода к власти. Разрушенная экономика, разбалансировавшая система власти, изуродованная судебная система, огромная безработица и внешний долг, по которому каждый украинец, – еще нерожденный и на земле сущий - потенциально должен около двух тысяч американских долларов”, - говорится в письме.

В.ЯНУКОВИЧ сообщает, что в такой ситуации вынужден был “предпринять неординарные, а где-то и рискованные шаги, потому что традиционная система реагирования на вызовы, перед которыми стоит Украина, уже не срабатывает”. “Цель одна – спасти экономическую независимость Украины. Ведь только экономическая независимость может быть надежной гарантией независимости политической. Другого пути нет. Именно поэтому я ч первых не то что дней, а с первых минут своей деятельности на посту главы Украинского государства взялся за системные реформы и за восстановление четкой вертикали власти”. – отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил: “За сто первых дней работы нам удалось разработать программу реформ и восстановить властную вертикаль. В стране начал чувствоваться порядок. Сейчас мы активно приступили к реализации реформ. Одним из существенных шагов на этом пути будет новый налоговый кодекс, который даст возможность свободно дышать, в первую очередь, среднему и малому бизнесу. Мы также начали претворять в жизнь судебную реформу”.

“Я хотел бы подчеркнуть, - говорится далее в письме, - что наряду с внутренними реформами мы крепим и внешнеполитические позиции Украины. Так, для Украины действительно важно было восстановить нормальные стратегические взаимовыгодные отношения с Россией. Это нужно всей Европе. Ведь добрососедские взаимоотношения между странами, которые находятся в центре континента, – это гарантия стабильности и покоя для всех. Первый мой заграничный визит состоялся в Брюссель. Я еще раз подчеркнул – европейская интеграция остается приоритетом нашей внешней политики. Альтернативы этому пути нет. Но мы будем также развивать и другие новые контакты, если они выгодны для национальных интересов Украины. И здесь красноречивым примером может быть мой визит в Китай, который заложил основу для развития стратегического партнерства с этой страной”.

В письме отмечается, что “важное значение мы уделяем и стратегическому партнерству с Соединенными Штатами Америки”. “То, что Украина поддерживает идею безъядерного мира не только на словах, но и активными действиями, является хорошим примером для всех государств. И мы будем продолжать эту политику”, - отметил Президент.

При этом он подчеркнул, что “не всем нравится та твердость и настойчивость, с которой мы идем по пути реформ”. “Старая коррумпированная бюрократия в Украине делает все, чтобы подавать за рубеж искаженную информацию о нашей политике. Пытается цеплять нам ярлыки, помешать сближению Украины с Западом. Для этого организуются мелкие провокации, делаются попытки убедить мир в том, что мы якобы сворачиваем демократические процессы и свободу слова”. – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ в письме к Украинскому конгрессовому комитету Америки.

“Знаете, я никогда не встревал в дрязги. На слова я всегда реагировал действиями. И когда мне говорят о том, что в стране якобы СБУ преследует историков из музея «Тюрьма на Лонцкого» во Львове – я даю поручение Кабинету Министров о немедленной передаче этого музея из СБУ в Институт национальной памяти. И поручаю предусмотреть в бюджете на следующий год финансирование этого музея уже в системе Института национальной памяти”, – сообщил глава государства.

Как подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ: “Когда мне говорят, что я якобы отрицаю Голодомор, – я инициирую рассекречивание архивных материалов, касающихся периода Голодомора, и передачу их тоже в Институт национальной памяти, где историки смогут объективно и с полным доступом их изучать. Я против того, чтобы закрывали историю и чтобы политики делали на этом спекуляции”.

“Когда мне говорят о якобы сворачивании свободы слова в Украине, я инициирую процесс создания Общественного телевидения. Кстати, этот процесс уже на стадии завершения, и на следующем заседании Гуманитарного совета мы утвердим концепцию Общественного телевидения, которая прошла общественное обсуждение во всей Украине”, - отметил главы государства.

При этом он напомнил, что “вскоре в Украине – местные выборы”. И заверил: “Я делаю все, чтобы выборы состоялись честно и прозрачно”. “Мы добились, чтобы оппозиция и власть имели равное представительство в руководящих органах территориальных избирательных комиссий. Я дал поручения, которые защитят избирательный процесс от какого-либо административного давления. Мы пригласили в Украину всех иностранных наблюдателей. Я очень заинтересован в том, чтобы местные выборы в Украине прошли свободно, честно и прозрачно. И мы сделаем все, чтобы так было”, - заверил В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что всегда выступал за широкое объединение всех конструктивных сил в Украине и за ее пределами. “Я выступаю, в частности, за конструктивный диалог с представителями украинской диаспоры. Я готов объяснять, рассказывать, растолковывать каждый наш шаг. Я хочу, чтобы украинцы во всем мире помогали своей Отчизне выходить из затруднительной ситуации, а не мешали ей. Я стремлюсь, чтобы мы все вместе отстаивали интересы своей страны. И чтобы вы, здесь, в Америке, выходили с лозунгами поддержки своей родной земли, с лозунгами поддержки Украины. А не наоборот”, - подчеркнул глава Украинского государства.

“Мы должны говорить с вами во всем мире одним голосом – голосом украинских национальных интересов. Я верю, что так будет. Я убежден, что мы найдем понимание, потому что уверен – никто из вас не хочет зла Украине. Мы все – за процветание и благосостояние нашей земли, за то, чтобы мир уважал Украину", - говорится в письме Президента Украины к Украинскому конгрессовому комитету Америки.