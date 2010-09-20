Киевский зоопарк поддержит всемирный День тигра

25 сентября с 12.30 до 16.00 в Киевском зоопарке будет отмечаться День тигра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе зоопарка, День тигра ежегодно отмечается во многих зоопарках, природных парках Европы и США.

В этом году Киевский зоопарк поддержал такую традицию и подготовил для посетителей на День тигра интересную развлекательно-познавательную программу.

В этот день для самых сообразительных пройдет эстафета «Хищная тропинка», на которой можно не только проверить свою эрудицию, но и узнать много интересных фактов о жизни тигров. Победителей эстафеты ожидает лотерея с призами от зоопарка и партнеров мероприятия.

Не оставят безразличными посетителей зоопарка творческие мастер-классы «Полосатый рисунок», «Клык тигра» и другие. Детей ожидают развлечения и игры с аниматорами.

Также все желающие могут принять участие в конкурсной программе красоты среди кошачьих зоопарка «Хищная красота» и с помощью зоологов приготовить лакомства для тигров.

С 25 сентября по 25 декабря все небезразличные могут вместе с Киевским зоопарком приобщиться к программе сохранения амурского тигра российского представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF). Приобретя в кассах зоопарка сувенирную продукцию с изображением тигра, посетители делают взнос в 5 грн. с каждого сувенира на программу сохранения амурского тигра.