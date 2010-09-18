Кабмин Азарова задарма арендовал имущество в Москве

Достигнута договоренность об аренде правительством Украины на 50 лет выставочного павильона «Украина», расположенного на территории Всероссийского выставочного центра в Москве, за 1 рубль в год. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер Андрей Клюев, который возглавлял украинскую делегацию на 47-ом заседании Экономического совета СНГ.

По его словам, украинской стороне придется реставрировать этот павильон за свой счет. Он отметил, что реставрация будет проводиться за счет бюджета Украины, но не исключил, что к этому будут привлечены заинтересованные украинские компании. По информации первого вице-премьера, предварительно стоимость реконструкции оценивается в 250 млн. рублей (около 8,1 млн. дол.) «Предварительную смету представили. Мне показалось, что расходы слишком завышены», - цитирует Клюева пресс-служба первого вице-премьера.

Работы начнутся в ближайшее время, когда будет разработана проектная документация. «Думаю, с весны начнем», - отметил Андрей Клюев, прибавив, что это будет «красивый выставочный комплекс, который очень нужен Украине».

Уже есть большое количество украинских предприятий, готовых выставлять там свою продукцию и принимать участие в проекте, в частности, предприятия авиа- и космической промышленности, а также Новокраматорский машиностроительный завод, сообщил Клюев. Он также отметил, что оператором комплекса, скорее всего, будет государство.

В свою очередь министр экономики Василий Цушко сообщил, что в строительство будут вовлечены украинские компании, и это удешевит работы. Он не исключил, что в дальнейшем на этой базе будет создан украинский бизнес-центр. «Это будет отправной точкой для украинских деловых людей», - подчеркнул он.

Планируется, что каждый из 27 регионов Украины сможет использовать выставочные площади каждые два года сроком на 2 месяца.

В настоящее время павильон, который в советское время принадлежал УССР, не работает.

Андрей Клюев заявил, что решение о создании в Москве на базе Всероссийского выставочного центра постоянно действующих выставок государств - участниц СНГ, принятое еще в 2002 году, наконец, будет реализовано.