Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ просит журналистов не вмешиваться в жизнь его семьи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире телеканала «Интер».

«Мой принцип - чтобы в мою семью не очень-то вторгались. Это мое дело», - заявил Н.АЗАРОВ, комментируя информацию в одном из интернет-изданий о бизнесе его жены и сына.

«Моя супруга, наверное, уже лет 8 или больше ничем не занимается. Она занимается домом, своими интересами», - отметил Н.АЗАРОВ, подчеркнув, сам он является публичным человеком. При этом премьер подтвердил, что в свое время его супруга организовала туристическую фирму, упоминаемую в статье.

«Если мне память не изменяет, то эта фирма давным-давно ликвидирована. Моя жена там никогда не получала никаких доходов. Было у нее такое желание - чем-то заняться, и вот создали такую фирму. Просуществовала она 4-5 месяцев - не помню точно. Важно то, что она никогда не получала никаких доходов от этой фирмы и от других (фирм – УНИАН) тоже», - заявил Н.АЗАРОВ.

По его мнению, статья в интернет-издании написана «искусно». «Состоит из намеков и недостоверной информации. Оставьте моего сына в покое. Он работает и не совершает ничего противоправного. Его строительной компании не существует в природе. Давайте эту тему оставим. А если это кого-то интересует, то, пожалуйста, занимайтесь дальнейшими расследованиями. Я открыт абсолютно», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он отметил, что пока возглавлял Государственную налоговую администрацию ни его жена, ни сын не занимались предпринимательской деятельностью. «Я был категорически против. Такой была моя позиция», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что его семья крепкая, и с супругой они живут вместе уже более 40 лет.