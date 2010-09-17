Тимошенко: СБУ ищет Турчинова и терроризирует его родственников

Сотрудники Службы безопасности Украины разыскивают бывшего первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА, терроризируя его коллег и родственников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО заявила на пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, сегодня «начался террор против ТУРЧИНОВА».

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что А.ТУРЧИНОВ в данное время находится в командировке, и все, что мог он рассказать СБУ, он уже рассказал, и добавить ему ничего.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября А.ТУРЧИНОВ в качестве свидетеля был на допросе в СБУ в связи с делом компании «РосУкрЭнерго».