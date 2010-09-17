Янукович велел, если надо, дать Тимошенко усиленную охрану

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Управлению государственной охраны и другим правоохранительным органам немедленно проверить информацию пресс-службы БЮТ об угрозах в адрес лидера блока Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, на время расследования Президент дал распоряжение в случае необходимости усилить охрану Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера, 16 сентября, пресс-служба БЮТ распространила заявление Ю.ТИМОШЕНКО о звонке неизвестного человека с угрозами.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, ей звонил по телефону неизвестный мужчина, который русским языком заявил, «что она еще пожалеет о своей поездке в Брюссель и о Резолюции, которая была принята Ассамблеей Европейской народной партии».

«Только что я получила телефонный звонок от неизвестного мужчины, который русским языком заявил, что никто не позволит мне безнаказанно унижать Виктора Федоровича за границей. Этот человек заявил, что я буду долго вспоминать поездку в Брюссель, и буду сожалеть, что Европейская народная партия приняла Резолюцию по заказу с жесткой критикой ЯНУКОВИЧА. Он еще заявил, что я, цитирую, «буду харкать кровью», что расплатой за это будет арест Александра ТУРЧИНОВА, и что это только начало”, - рассказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Этот мужчина, по ее словам, также посоветовал “в следующий раз очень сильно подумать перед тем, как что-то подобное делать».