ЦИК сформировала состав ТИК на местные выборы

Центральная избирательная комиссия сформировала персональный состав территориальных избирательных комиссий на выборы в органы местного самоуправления 31 октября с.г.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление ЦИК приняла в 23:25 15 сентября после 3-часового его обсуждения.

"За" постановление проголосовали 10 членов ЦИК из 14 присутствующих, «против» - трое, один - "воздержался".

В ходе заседания заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ внесла предложение заменить состав областной ТИК Киевской области в связи с тем, что документы на кандидатов в члены этой ТИК были поданы в ЦИК Владимиром МАЙБОЖЕНКО от имени партии "ВО "Батькивщина", однако В.МАЙБОЖЕНКО не является членом этой партии.

Предложение Ж.УСЕНКО-ЧЕРНОЙ в ходе обсуждения также поддержал присутствующий на заседании народный депутат от фракции "БЮТ-Батькивщина" Сергей ВЛАСЕНКО. Он отметил, что документы были поданы с использованием поддельных печатей Киевской областной организации "Батькивщины".

Однако ЦИК не поддержала предложение Ж.УСЕНКО-ЧЕРНОЙ.

Кроме того, член ЦИК Александр ШЕЛЕСТОВ в ходе обсуждения постановления внес предложение о замене в ряде теризбиркомов предложенных кураторами областей кандидатур в члены ТИК на другие.

На реплику Ж.УСЕНКО-ЧЕРНОЙ по поводу того, что предложенные им кандидатуры внесены с голоса на заседании ЦИК, и у членов комиссии не было возможности ознакомиться с кандидатами, А.ШЕЛЕСТОВ не ответил.

Также Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ отметила, что ситуация, подобна сложившейся в Киевской облорганизации партии "Батькивщина", существует и во Львовской областной организации этой партии, а А.ШЕЛЕСТОВ, в частности, предложил изменить и состав ТИК во Львовской области.

ЦИК поддержал предложение А.ШЕЛЕСТОВА, "за" нее проголосовали 8 членов комиссии, "против" - 4, "воздержались" - 2.

Как заявил журналистам во время заседания ЦИК С.ВЛАСЕНКО, партия "Батькивщина" обжалует принятое сегодня постановление Центризбиркома относительно состава ТИК.

"Конечно, его (постановление - УНИАН) можно обжаловать в "знаменитом" Высшем административном суде. Конечно, мы это сделаем", - сказал депутат.

Вместе с тем он отметил, что не имеет надежды, что решение суда будет в пользу "Батькивщины".