Азаров приглашает оппозицию на спецзаседание

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ приглашает представителей оппозиции принять участие в специальном заседании Кабинета министров 17 сентября, на котором будет обсуждаться проект Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Н.АЗАРОВ отметил необходимость одобрения документа в правительстве и его принятие в Верховной Раде и поручил рабочей группе во главе с первым вице-премьер-министром Андреем КЛЮЕВЫМ доработать документ в течение двух дней.

«В пятницу мы проведем специальное заседание Кабинета министров для рассмотрения замечаний и предложений и утверждения окончательного текста законопроекта для подачи его в Верховную Раду», - сказал он.

На заседание, отметил премьер-министр, будут приглашены представители Администрации Президента, профильных комитетов Верховной Рады, ассоциаций участников рынка и оппозиции.

«Мы также пригласим представителей оппозиции, потому что правительство максимально открыто для диалога и критики. Мы дадим возможность выступить каждому, кто захочет внести конструктивные и деловые предложения к законопроекту», - сказал Н.АЗАРОВ. Он в очередной раз подчеркнул, что в Налоговом кодексе должны быть предусмотрены механизмы для развития и модернизации всех отраслей экономики.

«Вместе с этим мы четко понимаем, что предела совершенству нет. Интересы разных групп могут быть разными, но в какой-то момент необходимо остановиться в дискуссиях и начинать действовать. Такой момент наступил, потому что дальнейшее затягивание принятия Налогового кодекса задерживает принятие бюджета на следующий год, а мы не можем допустить ошибок прошлого правительства, когда новый год страна начала без главного финансового документа», - сказал Н.АЗАРОВ.