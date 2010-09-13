В ЕЦ призывают Януковича пригласить на выборы иностранных наблюдателей

Народные депутаты Украины от партии “Единый центр” направили Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ обращение, в котором подчеркивается необходимость официального, от имени государства, приглашения представителей международных организаций для мониторинга хода местных выборов в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом сегодня заявил один из лидеров партии, народный депутат Кирилл КУЛИКОВ.

«Мы убеждены, что за ходом избирательной кампании нужно обеспечить контроль авторитетных международных структур. Именно их выводы о том, в каких условиях и насколько свободно будут проведены выборы, будут означать: успешно сдала новая власть экзамен на соблюдение норм права и демократии или же провалила этот экзамен. Участие иностранных наблюдателей в выборах станет фактором сдерживания против нарушений избирательного законодательства», - сказал он.

К.КУЛИКОВ не исключает, что такие нарушения будут. По его словам, правящая партия на полную силу применяет административный ресурс. «В каждой области, в каждом городе или райцентре можно насчитать десятки примеров прямого давления на субъектов избирательного процесса. Пресса пишет о подготовке подтасовок в интересах одной политической силы. В уязвимой зоне – избирательные комиссии», - отметил политик.

Как отметил один из лидеров “Единого центра”, средством против нарушений закона и фальсификаций партия считает мониторинг избирательного процесса представителями влиятельных международных организаций. «Однако за полтора месяца до дня голосования власть еще не объявила о приглашении иностранных наблюдателей на выборы. Молчит Президент. Никакой инициативы от правительства. Нет никаких сигналов от МИД», - сказал он.

В связи с этим народные депутаты от “Единого центра” призвали Президента пригласить иностранных наблюдателей для контроля над избирательной гонкой. «Мы также обращаемся к другим политическим партиям и общественным организациям с просьбой поддержать нашу позицию. Если демократия является для них ценностью, то они также будут требовать, чтобы власть пригласила наблюдателей. Ведь это общее задание - добиться гарантий открытых и равных возможностей для всех, кто будет принимать участие в выборах 31 октября», - подчеркнул К.КУЛИКОВ.