Януковича просят отменить постановление Азарова

Студенческие и молодежные организации просят Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА отменить постановление Кабинета министров о платных услугах, которые могут предоставлять студентам высшие учебные заведения.

Об этом УНИАН сообщил координатор общественной инициативы «Студенческая защита» Андрей ЧЕРНЫХ.

«19 руководителей студенческих и молодежных общественных организаций обратились с письмом к Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧУ с просьбой отменить введение дополнительных платных услуг для студентов», - сказал А.ЧЕРНЫХ.

Он уточнил, что обращение подписали руководители всеукраинской молодежной общественной организации «Студенческая платформа», ВМОО «Ассоциация профсоюзных организаторов студентов», ВМОО «Национальный студенческий союз», ВМОО «Украинский студенческий союз», ВМОО «Студенческое братство», ВМОО «Студенческая республика», Общественная инициатива «Студенческая защита», ВМОО «Фонд Региональных инициатив», ВМОО «Республиканско-христианская молодежь» и другие.

«Лидеры общественных организаций отмечают, что решение правительства противоречит статье 53 Конституции Украины, и будет способствовать усилению коррупции в высших учебных заведениях Украины», - подчеркнул А.ЧЕРНЫХ.

Он также напомнил о решении Конституционного Суда Украины от 4 марта 2004 года N 5-рп/2004 по делу о доступности и бесплатности образования. Согласно данному документу, бесплатность образования как конституционная гарантия реализации права на образование означает возможность получения образования в государственных и коммунальных учебных заведениях без внесения платы в любой форме за образовательные услуги, определенного законодательством уровня, содержания, объема, и в пределах тех видов образования, бесплатность которых предусмотрена частью третьей статьи 53 Конституции Украины.

«Уверены, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ примет единственно правильное в этой ситуации решение, и своим указом остановит действие соответствующего постановления Кабинета министров Украины и избавит студентов от дополнительных платных услуг», - сказал А.ЧЕРНЫХ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 27 августа 2010 года принял постановление № 796 «Об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться учебными заведениями, другими учреждениями и заведениями системы образования, относящимися к государственной и коммунальной форме собственности».

Согласно документу, правительство, среди прочего, разрешило государственным и коммунальным высшим учебным заведениям брать со студентов деньги за пропуски занятий и проведение пробного внешнего независимого оценивания.

Также Кабмин разрешил брать деньги со студентов, которые планируют перевестись из одного высшего учебного заведения в другое.

Кроме того, вуз имеет право брать деньги со студентов за форму, если уставом учебного заведения предусмотрено ношение форменной одежды; при предоставлении в пользование документов из читальных залов сверх установленных учебными заведениями сроков; за доступ к Интернету сверх установленных учебным заведением сроков и тому подобное.