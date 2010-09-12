Партия Ющенко назвала дату своего съезда

ІХ съезд партии “Наша Украина” состоится 24 сентября в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании политсовета партии “Наша Украина”.

В повестке дня съезда предусмотрен вопрос избрания нового Политического совета партии “Наша Украина” и избрание центральной контрольно-ревизионной комиссии политической партии.

На съезде также планируется рассмотреть вопрос деятельности партии в современных условиях и отчет председателя Совета партии за период с 27 июня 2009 года по 24 сентября 2010 года.

Кроме того, на съезде будет рассмотрен вопрос отставки председателя Совета партии Веры УЛЬЯНЧЕНКО и ее заместителей Зиновия ШКУТЯКА и Ярослава ЮЩЕНКО. Сегодня на политсовете они объявили о том, что написали соответствующие заявления.

Лидер партии “Наша Украина” Виктор ЮЩЕНКО подчеркнул, что съезд должен пройти в “консолидирующей атмосфере с хорошими решениями”.

По его словам, съезд будет проходить во время старта избирательной кампании в местные органы власти. “Проведение съезда в первые дни старта местных выборов является, по моему мнению, самым сильным сигналом для наших партийцев и избирателей”, - отметил он.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что съезд должен дать толчок для более активной работы партийцев в избирательной кампании. “Мы должны дать четкий сигнал нашим единомышленникам во время выборов в местные органым власти, чтобы мы себя позиционировали политически”, - сказал он.

Кроме того, на съезде должен быть рассмотрен вопрос о внесении изменений в устав партии. Лидер партии высказался за то, чтобы сделать руководящие органы партии более мобильными для оперативного реагирования на ту или иную политическую ситуацию в стране.

“Нам необходимо сделать более мобильным ряд наших институтов, это мы многократно обсуждали на президиуме. Трудно назвать маневренным съезд, в котором сохраняется такой сложный процесс делегирования, как у нас”, - заметил В.ЮЩЕНКО.