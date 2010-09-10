Тарасюк: ПР развернула кампанию давления на госслужащих

Лидер Народного руха Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Борис ТАРАСЮК требует от генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО отреагировать на факты вмешательства исполнительной власти Недрыгайловского района Сумской области в избирательный процесс на местных выборах.

Об этом говорится в депутатском обращении лидера НРУ, сообщили УНИАН в пресс-центре партии.

В документе приводится информация от общины Недрыгайловского района Сумской области относительно угрожающей ситуации, которая сложилась в районе накануне проведения местных выборов.

В частности, говорится в обращении Б.ТАРАСЮКА, отмечаются следующие факты, которые могут свидетельствовать о подготовке местной исполнительной власти к препятствованию осуществлению избирателями района своих избирательных прав на местных выборах:

- проведение анкетирования государственных служащих, работников отделов Недрыгайловской райгосадминистрации и директоров школ о принадлежности их к той или иной политической силе и их симпатиях на предыдущих выборах Президента Украины;

- проведение собеседований с руководителями предприятий, организаций и учреждений района, на которых настойчиво предлагается стать членом Партии регионов в обмен на дальнейшее пребывание в должности;

- осуществление давления на сельских и поселковых председателей района с требованием вступать в Партию регионов и баллотироваться на местных выборах от этой политической силы;

- в селе Козельне Недрыгайловского района в рабочее время в помещении сельского совета было проведено партийное собрание местной организации Партии регионов при участии председателя Недрыгайловской районной государственной администрации О.КОРЕНЕВА».

Народный депутат обратился к генпрокурору с требованием проверить изложенные факты и, при наличии оснований, принять действенные меры прокурорского реагирования с целью обеспечения свободного волеизъявления жителей Недрыгайловского района Сумской области на местных выборах 31 октября и предотвращения случаев вмешательства исполнительной власти в избирательный процесс.