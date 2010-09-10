Прокуратура дала санкцию на арест главы БЮТ в Черкассах

Прокуратура Черкасской области выдала санкцию на задержание председателя Черкасской областной организации партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина», председателя фракции БЮТ в Черкасском областном совете Анатолия БОНДАРЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ, подчеркнув, что это является продолжением грубых репрессий властей против представителей оппозиции.

“Сегодня как украинскому обществу, так и международной общественности становится очевидным уничтожение властью основ демократии и переход к авторитарным формам правления, при которых наказанию подлежит любое несогласие с правящим режимом”, - говорится в сообщении.

Как отметили в БЮТ, председатель Черкасской облорганизации «Батькивщина» неоднократно публично выступал с критикой действующей власти. Именно после того, как на сессии облсовета большинство депутатов поддержали обращение А.БОНДАРЕНКО к Президенту Украины, Кабмину и НКРЭ относительно противоправного повышения цены на газ, прокуратура Черкасской области выдала санкцию на его задержание, подчеркнули в Блоке.

Партия «Батькивщина» убеждена, что власть не случайно сегодня “начала выбирать своей мишенью представителей нашей оппозиционной силы в регионах”.

“Тотально теряя доверие граждан по всей стране, ЯНУКОВИЧ вместе со своим окружением криминальными методами, осуществляемыми руками прокуратуры, СБУ и милиции, стремится запугать людей и принудить к повиновению в условиях, когда страна очутилась перед угрозой всеобщей бедности и нищенского существования”, - подчеркнули в БЮТ.

Партия «Батькивщина» призывает власть немедленно прекратить репрессии против представителей оппозиции и напоминает - история неоднократно доказывала, что тоталитарные режимы заканчиваются очень печально для их правителей.