Регионал и бютовец нашли общий язык: в зале ВР - лишь два нардепа
13:32, 10 сентября 2010Политика
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Заседание так и не было открыто
В сессионном зале Верховной Рады Украины остались два народных депутата.
Как передает корреспондент УНИАН, в зале разговаривают между собой народный депутат из фракции Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ и народный депутат из фракции "БЮТ-Батькивщина» Андрей ШЕВЧЕНКО.
Как сообщалось, сегодня утреннее заседание парламента так и не было открыто из-за блокирования трибуны фракцией «БЮТ-Батькивщина».
Сегодня, в соответствии с регламентом ВР, парламент в сессионном режиме работает лишь на утреннем заседании, то есть до 14.00.
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