Регионал и бютовец нашли общий язык: в зале ВР - лишь два нардепа

В сессионном зале Верховной Рады Украины остались два народных депутата.

Как передает корреспондент УНИАН, в зале разговаривают между собой народный депутат из фракции Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ и народный депутат из фракции "БЮТ-Батькивщина» Андрей ШЕВЧЕНКО.

Как сообщалось, сегодня утреннее заседание парламента так и не было открыто из-за блокирования трибуны фракцией «БЮТ-Батькивщина».

Сегодня, в соответствии с регламентом ВР, парламент в сессионном режиме работает лишь на утреннем заседании, то есть до 14.00.