Против 5 канала возбудили уголовное дело за незаконный экспорт пшеницы

Государственная таможенная служба Украины возбудила два уголовных дела против ООО “ТРК “Экспресс-информ” (“5 канал”) и ООО “ТРК “НБМ” по факту нарушения таможенного законодательства при экспорте пшеницы на сумму более 23 млн. грн.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Гостаможни, переданном УНИАН.

В первом случае, согласно поданной в таможенный орган декларации и коммерческих сопроводительных документов, груз «пшеница» на теплоходе «Kaya Pioneer» (флаг Грузии) перемещался от ООО «ТРК «Экспресс-информ» в адрес одной из швейцарских компаний. Согласно документам, экспортировалась пшеница группы А, мягкая, для продовольственных потребностей, урожая 2010 года, ГСТУ 3768-2010, насыпью, происхождением из Украины: 1 класса – 650 тонн, 2 класса – 2 тыс. тонн, 3 класса – 350 тонн нетто общей стоимостью почти 3,6 млн. грн.

Во время осуществления таможенного контроля товара, в соответствии с экспертным исследованием Киевского НИИ судебных экспертиз, установлено, что вместо заявленной для таможенного оформления пшеницы мягкой 2-го и 3-го класса фактически перемещается пшеница 1-го класса, всего общим весом 938,75 тыс. кг. “Это указывает на то, что таможенному органу в качестве основания для перемещения товара через таможенную границу Украины предоставлены документы, содержащие неправдивые данные. Стоимость пшеницы составляет немногим больше 2 млн. грн.”, - говорится в сообщении Гостаможни.

Во втором случае груз «пшеница» перемещался на теплоходе «Kaya Pioneer» (флаг Грузии) от ООО «ТРК «НБМ» в адрес одной из швейцарских компаний. В документах заявлялось, что экспортируется «пшеница группы А, мягкая, для продовольственных потребностей, урожая 2010 года, ГСТУ 3768-2010, насыпью, происхождением из Украины: 1 класса – 1,1 тыс. тонн, 2 класса – 3,16 тыс. тонн, 3 класса – 370 тонн нетто общей стоимостью более 9 млн. грн.

Во время таможенного контроля товара экспертное исследование Киевского НИИ судебных экспертиз установило, что вместо заявленной пшеницы мягкой 1-го класса в количестве 1,1 млн. кг фактически перемещается пшеница мягкая 2-го класса весом 1,009 млн. кг, а вместо заявленной в декларации пшеницы мягкой 2-го и 3-го класса фактически перемещается пшеница мягкая 1-го класса в количестве 5,855 тыс. тонн – всего общим весом 683,700 тонн. “Это указывает на то, что таможенному органу в качестве основания для перемещения товара через таможенную границу Украины предоставлены документы, содержащие неправдивые данные. Общая стоимость перемещаемой пшеницы составляет более 14 млн. грн.”, - говорится в сообщении.

По двум уголовным делам ведутся процессуальные действия.

Агентству УНИАН пока не удалось связаться с юристом ТРК “Експрес-информ” для получения комментария.