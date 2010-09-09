ВР отложила «расправу» над Терехиным

Верховная Рада Украины перенесла рассмотрение вопроса об отзыве Сергея ТЕРЁХИНА с должности председателя Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 244 народных депутаты из 423, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил председательствующий на заседании первый вице-спикер парламента Адам МАРТЫНЮК, рассмотрение этого вопроса переносится в связи с необходимостью провести дополнительные консультации.

Решение о переносе рассмотрения вопроса об отзыве С.ТЕРЁХИНА с должности председателя поддержали в основном члены коалиции, поскольку члены фракции «БЮТ-Батькивщина» в это время блокировали трибуну ВР.