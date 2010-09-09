Минздрав грозит ущемлять в правах «уклонистов» от медосмотра

Министерство здравоохранения вчера обнародовало приказ о введении обязательного ежегодного медицинского осмотра граждан. Таким образом в Минздраве рассчитывают получить полное представление о состоянии здоровья населения. В министерстве также отмечают, что диспансеризация может быть введена уже в 2011 году, и не исключают, что в отношении лиц, предъявивших фальшивые справки о ее прохождении, будут применены санкции. Впрочем, практикующие врачи отмечают, что в демократическом обществе будет сложно обязать граждан пройти обязательный медосмотр. Приказ вступит в действие только после регистрации в Минюсте.

Обнародованный вчера приказ о диспансеризации населения является одним из мероприятий государственной программы развития первичной медико-санитарной помощи до 2011 года, одобренной Верховной радой 22 января. Предполагается, что участковый врач будет планировать медосмотры всех граждан, проживающих на территории обслуживания поликлиники, и вести персонифицированный учет тех, кто прошел диспансеризацию.

Как сообщила Коммерсанту-Украина заместитель директора департамента развития медицинской помощи Минздрава Зоя Крушинская, сейчас приказ проходит регистрацию в Минюсте, после чего вступит в силу. "По предварительным подсчетам всеукраинская диспансеризация обойдется приблизительно в 6 млрд грн. После того как эта цифра будет согласована в Кабмине, начнется реализация программы",– добавила госпожа Крушинская, отметив, что диспансеризацию населения можно ожидать уже в 2011 году.

По словам заместителя председателя общественного совета при Минздраве Андрея Гука, стимулировать население проходить медосмотры предполагается различными способами: "Например, люди, не прошедшие диспансеризацию, не смогут участвовать в программе реимбурсации, разработанной Минздравом. Эта программа предусматривает частичную компенсацию средств, потраченных на медикаменты отечественного производства, перечень которых будет установлен министерством". Деньги за медикаменты планируется возвращать либо по месту работы, либо в виде налоговых льгот, а за фальшивые справки будут введены отдельные санкции. "Если у пациента будет обнаружено хроническое заболевание, не указанное в справке о диспансеризации, врач и пациент будут нести равную ответственность за подделку документов",– добавил господин Гук.

Введение карательных санкций одновременно со всеобщей диспансеризацией в прошлом году предлагал экс-министр здравоохранения Василий Князевич: законодательно ограничить возможности не прошедших медосмотр лиц в страховании, кредитовании, при приеме на работу и учебу.

Интересно, что ни прошлое, ни нынешнее руководство Минздрава не озаботилось вопросом: кто будет оплачивать людям отсутствие на работе в дни прохождения обязательного медосмотра.