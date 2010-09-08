"За Украину!" требует опротестовать региональный статус русского языка

Народный депутат, лидер партии «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО обратился в Генеральную прокуратуру с требованием опротестовать решение Запорожского областного совета о предоставлении статуса регионального русскому языку на территории области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии “За Украину!”.

По словам В.КИРИЛЕНКО, «в соответствии со статьей 92 Конституции Украины, порядок применения языков определяется исключительно законами Украины».

«Партия «За Украину!» требует от Генеральной прокуратуры Украины опротестовать решение Запорожского областного совета», - отметил народный депутат.

«Идя на выборы с лозунгами улучшить дороги, жилищно-коммунальное хозяйство, состояние школ и больниц, за два месяца до выборов депутаты Запорожского областного совета делают вид, что в области осталась только одна неотложная проблема - уничтожение украинского языка», - заявил В.КИРИЛЕНКО.

Депутаты областных советов, принимающие такие провокативные решения, по словам В.КИРИЛЕНКО, «пытаются скрыть свою бездарную социально-экономическую политику в области на протяжении четырех лет».

Как сообщал УНИАН, Запорожский облсовет сегодня, 8 сентября, принял решение о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Основанием для вынесения "языкового вопроса" на рассмотрение сессии, по данным пресс-службы облсовета, стали данные Всеукраинской переписи населения 2001 года, которые зафиксировали, что в Запорожском регионе, где проживают представители 130 национальностей, “межнациональным языком общения является именно русский язык”.

Таким образом, сообщает пресс-служба, отныне в Запорожской области "русский язык, как язык межнационального общения, используется во всех сферах общественной жизни и является региональным языком".