ПР хочет иметь протоколы ТИК с результатами за неделю до выборов?

Из центрального штаба Партии регионов на места спускаются директивы подготовить чистовики протоколов территориальных избирательных комиссий с результатами местных выборов еще за неделю до дня голосования.

Такую информацию со ссылкой на собственные источники обнародовало интернет-издание LB.ua в статье “Однажды в Макеевке”.

Таким образом, пишет издание, почин Харькова, где протоколы уже частично готовы, придется поддержать всем без исключения.

При этом, сообщает LB.ua, директива подготовить чистовики протоколов спускается под угрозой увольнения губернаторов и руководителей штабов Партии регионов.

Также значительно выросла норма приписки голосов, которую выставляет регионам партия власти.

В частности, если раньше в одном из центральных регионов Украины, где Партия регионов не пользовалась успехом, ставилась задача получить 15% голосов, то сейчас планка выросла до 45%. И это лишь для Партии регионов, говорится в статье.