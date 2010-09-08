Азаров пожурил оппозицию за отсутствие конструктива

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ призывает оппозицию к конструктивному сотрудничеству с правительством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня, открывая заседание правительства.

«Правительство готово к сотрудничеству с оппозицией. Мы ждем конструктивных предложений, которые нам дадут возможность усовершенствовать законодательство для решения очень сложных и масштабных проблем, стоящих перед Украиной», - сказал Н.АЗАРОВ.

В то же время премьер считает, что первый день работы новой сессии Верховной Рады продемонстрировал неготовность парламентской оппозиции к сотрудничеству.

«Конструктивных предложений нет, они снова выступают с популистскими лозунгами, реализация которых в действительности ничего хорошего народу Украины не даст», - пояснил он.

Н.АЗАРОВ считает, что граждане Украины еще помнят «провальную пятилетку» правления теперешней оппозиции. «Но даже в этой ситуации я в очередной раз призываю наших оппонентов, учитывая судьбоносность заданий, которые должно решить государство, приступить к конструктивной работе и достигать положительного результата», - призвал глава правительства.