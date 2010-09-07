Северинсен считает опасной концентрацию власти в Украине

Бывший докладчик Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Украине Ханна СЕВЕРИНСЕН считает опасной избыточную концентрацию центральной и местной власти в Украине вокруг одной политической силы.

Об этом Х.СЕВЕРИНСЕН заявила в комментарии корреспонденту УНИАН относительно внутриполитической ситуации в Украине, в частности, с учетом проведения 31 октября местных выборов.

“Очень важно считать и понимать, что местные выборы являются именно местными. А следовательно, участники избирательного процесса на местах должны самостоятельно решать, кого выдвигать кандидатами”, - отметила она.

В то же время Х.СЕВЕРИНСЕН отметила, что ей известно о ситуации, когда сегодня со стороны руководства государства – из центра – осуществляется слишком сильное влияние на места с целью получения самого большего контроля над регионами. “Также имеет место вмешательство центральной власти и судов во внутрипартийные дела”, - сказала она.

Х.СЕВЕРИНСЕН также обратила внимание на возможность использования на будущих местных выборах некоторых технологий, которые будут реализовываться с целью введения избирателей в заблуждение. В частности, объяснила она, может идти речь об использовании технических кандидатов, как это было во время недавних выборов Президента.

Х.СЕВЕРИНСЕН также выразила обеспокоенность в связи с отсутствием единства среди украинских оппозиционных сил.

“Это дает преимущество Партии регионов. Можно высказать предостережение, что они, сконцентрировав центральную государственную власть, также сделают это на местном уровне. Тенденция к такой избыточной концентрации власти является опасной”, - отметила она.

Х.СЕВЕРИНСЕН также заявила, что будет наблюдать за ходом избирательного процесса, чтобы через такой мониторинг способствовать обеспечению прозрачности, честности и демократичности проведения местных выборов в Украине.