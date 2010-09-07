Тимошенко внесла изменения в устав своей партии

Сегодня в Киеве состоялся съезд партии «Всеукраинское объединение «Батькивщина», на котором было принято решение о внесении изменений в устав партии для предотвращения действий власти по недопущению региональных организаций к участию в местных выборах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО “Батькивщина”, решение о внесении изменений в устав депутаты приняли единогласно.

Делегаты прибыли на съезд сразу после митинга против повышения жилищно-коммунальных тарифов, который состоялся возле Верховной Рады Украины.

Устав партии «ВО «Батькивщина» с внесенными изменениями передан для регистрации в Министерство юстиции Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня первый заместитель лидера фракции БЮТ, народный депутат Андрей КОЖЕМЯКИН заявил, что партия «Батькивщина» в закрытом режиме проводит третий этап съезда своей политической силы.

По его словам, съезд проводится с целью внесения изменений в устав партии.

«Мы вносим изменения в устав, чтобы не дать возможности судам блокировать участие партии «Батькивщина» в выборах», - сказал он.