Литвин предлагает БЮТ вести переговоры с депутатами

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН призывает фракцию БЮТ разблокировать работу парламента и искать в сессионном зале поддержку их предложений о введении моратория на повышение коммунальных тарифов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня во время пленарного заседания ВР.

«Уважаемые коллеги, вы изложили свою волю, свое виденье, Верховная Рада не поддержала. Давайте, проводите переговоры с депутатами, давайте заручайтесь поддержкой 226 (депутатов) и вносите соответствующий проект закона», - сказал спикер.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада отказалась установить мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги и газ.

По данному вопросу рассматривались 4 проекта постановления. Один из них был внесен представителями фракции КПУ и получил самую большую поддержку депутатов – 200 из 421.

Проект постановления, внесенный депутатом Олегом ЛЯШКО (БЮТ), поддержали 176 из 421 депутатов, Романа ЗВАРИЧА – 174 из 421, и Юрия КАРМАЗИНА – 174 из 421 депутатов.

После такого нерезультативного голосования депутаты от фракции БЮТ сразу заблокировали трибуну парламента.

Депутат от фракции БЮТ О.ЛЯШКО, выступая с трибуны, отметил, что представители БЮТ настаивают на повторном голосование этого вопроса.