Депутат от Блока Литвина говорит, что ВР перепишет Конституцию

Верховная Рада Украины отменит политреформу, превратившую Украину в парламентско-президентскую республику.

Об этом в эфире ТВі заявил народный депутат от Блока Литвина Валерий БАРАНОВ, отвечая на вопрос, будет ли отменена политреформа 2004 года.

По информации пресс-службы телеканала, в частности, В.БАРАНОВ сказал: «В парламенте есть большинство, есть жесткая дисциплина и порядок. Думаю, это будет сделано».

По его мнению, этот шаг продиктован необходимостью построения жесткой вертикали власти в Украине с целью проведения экономических реформ. «Все постсоветские страны, которые провели системные реформы, все имели жесткую власть, и провели реформы простым способом - собрали специалистов, рассказали народу о непопулярных мерах, и провели реформы», - сказал политик.

Народный депутат от Блока Литвина считает, что аресты среди столичных чиновников являются закономерным следствием работы новой власти: «Власть преподносит это (аресты) как наведение порядка. Это должно радовать наших граждан - простых избирателей, поскольку все мы поддерживаем законность в обществе». В то же время, отметил депутат, степень вины привлеченных к ответственности чиновников должен определять суд.

В то же время В.БАРАНОВ обратил внимание на то, что нынешняя власть повторяет ошибки предыдущей, увольняя профессиональных чиновников и склоняясь к преследованиям политических оппонентов. При этом, команда власти, по мнению В.БАРАНОВА, не отличается особым профессионализмом, и вряд ли сможет воплотить в жизнь заявленную программу реформ. «В команде (собрались) близкие друзья, родственники, земляки, - посетовал политик, - и им совсем не просто будет проводить какие-либо реформы. Потому, что они просто не способны их совершить».