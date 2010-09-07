Соболев: БЮТ будет помогать ПР блокировать трибуну парламента

Народный депутат, руководитель оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ заявляет, что фракция БЮТ все-таки будет блокировать трибуну парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

С.СОБОЛЕВ подчеркнул, что фракция БЮТ будет настаивать на рассмотрении сегодня четырех ключевых законодательных актов: законопроектов о введении моратория на повышение цен на газ и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения; о запрещении повышения пенсионного возраста для женщин и о введении налоговых каникул для малого бизнеса. Также БЮТ требует рассмотреть проект постановления, которым предусмотрено запретить правительству использовать бюджетные средства на погашение долга НАК «Нафтогаз Украины» перед компанией «РосУкрЭнерго» в соответствии с решением Стокгольмского арбитражного суда.

На уточняющий вопрос журналистов, каким образом они это будут делать, поскольку возле трибуны сейчас собрались депутаты из фракции Партии регионов, С.СОБОЛЕВ ответил: «Мы им будем помогать».

Как сообщал УНИАН, лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО вчера заявил, что народные депутаты от БЮТ планируют 7 сентября блокировать трибуну ВР, если коалиция не выполнит требования оппозиции рассмотреть ряд законопроектов о социальной защите населения.