Правоохранители не пускали нардепа от БЮТ в парламент

Народного депутата Украины Константина БОНДАРЕВА (БЮТ) представители милиции не пускали в здание Верховной Рады, где сегодня в 10.00 начнется VII сессия парламента шестого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, К.БОНДАРЕВ вместе с несколькими своими помощниками подошел к забору вокруг здания парламента и пытался пройти, но представители милиции не пустили его на территорию ВР. Они мотивировали свои действия тем, что народный депутат несет в парламент какие-то плакаты. По словам представителей правоохранительных органов, для этого необходимо соответствующее разрешение.

«Я народный депутат Константин БОНДАРЕВ, и меня не пускают в парламент», - воскликнул он.

В то же время правоохранителей поддержали сторонники Партии регионов, которые собрались вокруг парламента. Они выкрикивали, что в помещение ВР нельзя проносить плакаты.

На данное время после непродолжительных пререканий К.БОНДАРЕВА все-таки пропустили в парламент.

Возле здания ВР собралось несколько тысяч представителей Партии регионов, преимущественно люди преклонного возраста. Они держат в руках плакать с лозунгами: «Поддерживаем реформы Президента», «Президент и коалиция едины», «Парламент поддерживает курс Президента».

В целом на территории Мариинского парка, прилегающего к зданию парламента, сейчас дежурит несколько десятков представителей правоохранительных органов.