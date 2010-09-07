«Главбух ПР» открестился от спонсорства Фирташа
08:31, 07 сентября 2010Политика
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Скупил энергетику? Не за один же день...
Бизнесмен Дмитрий Фирташ не является спонсором Партии регионов.
Об этом заявил вице-премьер Борис Колесников в эфире телеканала ICTV.
"Я четыре года отвечаю за финансовое состояние Партии регионов. По заданию партии самой. Фирташ не является спонсором, и не являлся спонсором, Партии регионов", - сообщил он.
В ответ на заявление депутата от НУНС Анатолия Гриценко о том, что власть закрывает глаза на то, что Фирташ монополизировал энергетическую отрасль страны, Колесников посоветовал оппозиции обратиться в Антимонопольный комитет.
"Он же не за один день скупал. Если это правда. Хотя я в этом сомневаюсь", - отметил вице-премьер.
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