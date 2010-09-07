«Главбух ПР» открестился от спонсорства Фирташа

Бизнесмен Дмитрий Фирташ не является спонсором Партии регионов.

Об этом заявил вице-премьер Борис Колесников в эфире телеканала ICTV.

"Я четыре года отвечаю за финансовое состояние Партии регионов. По заданию партии самой. Фирташ не является спонсором, и не являлся спонсором, Партии регионов", - сообщил он.

В ответ на заявление депутата от НУНС Анатолия Гриценко о том, что власть закрывает глаза на то, что Фирташ монополизировал энергетическую отрасль страны, Колесников посоветовал оппозиции обратиться в Антимонопольный комитет.

"Он же не за один день скупал. Если это правда. Хотя я в этом сомневаюсь", - отметил вице-премьер.