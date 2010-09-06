Добкин: да и просто люди исчезают иногда, есть такая статистика

Председатель Харьковской областной государственной администрации, лидер Харьковской областной организации Партии регионов Михаил ДОБКИН заверяет, что Партия регионов “максимально заинтересована в том, чтобы у нас и намека не было на давление на журналистов".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, комментируя исчезновение главного редактора газеты "Новий стиль" Василия КЛИМЕНТЬЕВА.

М.ДОБКИН заявил, что "интуиция позволяет мне сказать, что В.КЛИМЕНТЬЕВА мы вскоре увидим живым, здоровым, полным сил".

"А причины, из-за которых его не было, - это уже дело десятое. Если они, не дай Бог, будут связаны с каким-то насилием, то это один ход событий. Если же это недоразумение или чья-то злая шутка, это уже будет другой вариант", - сказал М.ДОБКИН.

Губернатор добавил, что "старт любой избирательной кампании в нашей стране очень сильно возбуждает к действию разные темные силы, которые пытаются всевозможными незаконными способами вытянуть из избирательного процесса какую-то выгоду: то ли финансовую, то ли политическую".

"Я это сейчас не говорю конкретно о ситуации с КЛИМЕНТЬЕВЫМ, я это говорю к тому, что у нас очень много таких активных действий происходит. Знаете, у Солнца бывают разные периоды, и когда оно очень активное, здесь, на Земле, болит голова. Вот так и общественные организации, любители животных... То же происходит и в таких редких ситуациях, как с КЛИМЕНТЬЕВЫМ. Дай Бог, чтобы все реагировали так на исчезновение любого человека. У нас в стране детей очень много пропадает. Чем ребенок отличается от человека, у которого есть удостоверение журналиста? Какое-то несоизмеримое внимание этому уделяется. Да и просто люди исчезают иногда, есть такая статистика", - сказал М.ДОБКИН.

Он также считает, что "возвращение В.КЛИМЕНТЬЕВА, при условии правильного подхода, сделает невозможным повторение подобных ситуаций".

"Мы для себя должны вынести определенный урок из этого, и предпринять действия, которые бы исключили повторение этой ситуации. Ведь вы не хуже меня знаете, что могло послужить причиной, которая лежит в основе этого. Я никоим образом никого не обвиняю, но мы все взрослые люди, каждый из нас имеет достаточный жизненный опыт, чтобы смоделировать ситуацию и понять, что лежит в основе тех или иных действий…", - заявил М.ДОБКИН.

Как сообщал УНИАН, жена В.КЛИМЕНТЬЕВА сообщила об исчезновении мужа 12 августа 2010 года. В ходе проверки установлено, что 11 августа В.КЛИМЕНТЬЕВ выехал из дома с неизвестным мужчиной на автомобиле "БМВ" серебристого цвета в неизвестном направлении. Дзержинський райотдел милиции Харькова возбудил уголовное дело по статье "умышленное убийство" по факту исчезновения В.КЛИМЕНТЬЕВА. Позже это дело было передано в Киев для расследования Министерством внутренних дел.

17 августа милиция Харьковской области сообщила, что в лодке, которая плавала на Печенежском водохранилище, был найден мобильный телефон исчезнувшего журналиста.

31 августа заместитель министра внутренних дел Украины Василий ФАРИННИК заявил, что милиция отрабатывает восемь версий исчезновения В.КЛИМЕНТЬЕВА.

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