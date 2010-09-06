Бунт в профсоюзах: Хару обвиняют в развале

Актив Федерации профсоюзов Украины требует смены руководителя ФПУ. Об этом заявил заместитель председателя ФПУ, председатель Наблюдательного совета "Укрпрофоздравницы” Сергей САНЧЕНКО в комментарии изданию gazeta.ua.

В частности, комментируя сообщение СМИ о том, что власть Крыма намерена забрать профсоюзные объекты и перевести их в коммунальную собственность, С.САНЧЕНКО сказал: “Да, к мне также дошла такая информация. Но здесь главное значение имеет не позиция властей Крыма, а то, что профсоюзы докатились до такого жалкого состояния, когда местные элиты осмеливаются на такие действия”.

По словам С.САНЧЕНКО, “это же уже не первый прецедент даже в Крыму, когда региональные руководители заявляют, что переведут профсоюзную собственность в коммунальную. Вспомним решение Закарпатского облсовета, который несколько лет назад принял решение забрать профсоюзные объекты. И это только начало”.

“О чем это свидетельствует? – продолжил заместитель председателя ФПУ. - Сегодняшние профсоюзы под руководством Василия ХАРЫ потеряли всякий авторитет, с ними никто не считается. Федерация профсоюзов превратилась в тень когда-то мощной организации. Жалко, что профсоюзы под руководством В.ХАРЫ превращаются в маргинальное объединение. Все разладилось, валится и трещит по швам. В развале ФПУ виноват В.ХАРА. Своим бездарным руководством он ведет профсоюзы к гибели. Если ничего не изменится, В.ХАРА станет могильщиком профсоюзов”.

По убеждению С.САНЧЕНКО, “профсоюзам нужны серьезные кадровые изменения. В.ХАРА должен уйти и освободить место для более опытного и взвешенного руководителя. В Федерации десятки и сотни тысяч неудовлетворенных, вызревает серьезный конфликт. Актив требует смены руководителя”.

*** 4 сентября “Зеркало недели” со ссылкой на своих источников сообщило, что депутаты Верховной Рады Крыма готовят проект решения, согласно которому у Федерации профсоюзов Украины в коммунальную собственность отберут землю под санаториями в АРК.

По данным источников, на такой шаг крымские депутаты решились, чтобы у руководства ФПУ не было искушения распоряжаться землей под предлогом "аренды" и "реконструкции" санаторных объектов.

Как пишет "ЗН", крымские депутаты инициируют передачу в коммунальную собственность землю санаториев ФПУ после ряда скандалов в автономии.

Так, в июне этого года правление ЗАО "Укрпрофздравница" (оператор большинства санаториев ФПУ) решило передать в аренду на 3 года трем фирмам - ПП "Фирма Хелп" (Донецк), ООО "Лига-инфо" и ООО "Трансэкспо плас" - курортную инфраструктуру санатория "Ясная поляна" (10 объектов), что в поселке Гаспра на ЮБК.

Как пишет издание, данная операция с украинскими профсоюзами оказалась очень выгодной финансово для указанных коммерческих структур.

"Ясная поляна" - уникальный санаторий матери и ребенка с 12-ю лечебными отделениями и десятками памятников архитектуры, построен в живописном парке площадью 18 га, неподалеку от горы Ай-Петри. Как профсоюзный санаторий для трудящихся он существует 80 лет. А до этого был парковым имением, которое посещали практически все классики русской литературы начала ХХ века.