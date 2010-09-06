БЮТ завтра собирается блокировать трибуну парламента

Народные депутаты от фракции БЮТ планируют завтра блокировать трибуну Верховной Рады, если коалиция не выполнит требования оппозиции рассмотреть ряд законопроектов по социальной защите населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявил на пресс-конференции.

Он отметил, что президиум совета фракции принял решение завтра блокировать трибуну, если коалиция не прислушивается к требованиям оппозиции. В то же время И.КИРИЛЕНКО добавил, что сегодня на заседании фракции БЮТ этот вопрос еще будет обсуждаться.

Он подчеркнул, что “бютовцы” настаивают на рассмотрении в ВР завтра четырех предложений. По словам И.КИРИЛЕНКО, речь идет о законопроекте по введению моратория на повышение цен на газ и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения. Также фракция БЮТ настаивает на введении законодательной нормы о запрещении повышения пенсионного возраста для женщин. Кроме того, оппозиция предлагает установить налоговые каникулы для малого бизнеса.

Также БЮТ требует рассмотреть проект постановления, которым предусмотрено запретить правительству использовать бюджетные средства на погашение долга НАК «Нафтогаз Украины» перед компанией «РосУкрЭнерго» в соответствии с решением Стокгольмского арбитражного суда.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН выразил надежду, что завтра оппозиция все-таки не будет блокировать трибуну. Он призвал народных депутатов соблюдать положения Регламента ВР.

«Главное – не допустить разрушения парламентаризма в Украине», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

По его словам, необходимо дискуссии «перевести в плоскость нормального серьезного диалога, потому что воевать мы научились, а вот слушать и слышать друг друга не умеем».

В.ЛИТВИН призвал все политические силы приложить все усилия, чтобы не допустить блокирования трибуны парламента и «противостояния в сессионном зале».