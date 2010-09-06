Депутат Бундестага: отмены виз с ЕС Украине придется ждать несколько лет

Германия предупредила Украину, что результатов подписания безвизового режима между Украиной и Европой не стоит ждать раньше, чем через несколько лет, сообщает ТСН.

Такое заявление сделала депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии, сопредседатель немецко-украинской межпарламентской группы Бербель КОФЛЕР.

"Должна сказать честно, этот вопрос не очень простой и результатов визитов не следует ожидать мгновенно", - отметила Б.КОФЛЕР.

Политик акцентировала внимание на том, что "как правило, такие вопросы не вносят в повестку дня во время предвыборной кампании и этого нельзя обещать избирателям".

По словам Б.КОФЛЕР, недавний визит Виктора ЯНУКОВИЧА в Германию имеет большое значение для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Так как данный вопрос обсуждается не только в Германии, но и в Брюсселе, "первых результатов этого процесса не следует ожидать раньше, чем через несколько лет", подчеркнула Б.КОФЛЕР.

Как сообщалось, на ближайшем саммите Украина-ЕС, который состоится в октябре, Киев планирует узнать дату вступления в силу безвизового режима со странами Европы.